Trauung in Linz nur für Geimpfte und Genesene?

Ein Linzer Pärchen hatte sich Freitag enttäuscht an die „Krone“ gewandt: Als es sein Aufgebot am Standesamt im Neuen Rathaus bestellen wollte, habe es die Auskunft bekommen, dass Trauungen in der Landeshauptstadt aktuell nur für geimpfte oder genesene Personen durchgeführt werden würden.