Auf der Hochschaubahn im grünen Vergnügungspark

Umfrage: Willi vorne

Schon öfters waren ihm Kommunikationsmängel vorgeworfen worden. Heuer gab es keine Budgetverhandlung mit allen in großer Runde, obwohl das freie Spiel der Kräfte genau das erforderlich gemacht hätte. Aber was macht Willi? Er veröffentlichte ausgerechnet in der heikelsten Phase eine Umfrage mit der eher nicht subtilen Botschaft: Seht her, ich liege super, ihr seid quasi schon weg vom Fenster, also stimmt’s gefälligst zu! Auftritt Neuwahl-Gespenst, Klappe die Sechzehnte.