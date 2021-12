Zutritt für Abo-Besitzer ins Wörthersee-Stadion

Wenn dies nicht möglich ist, können Besitzer von Abos auf der Osttribüne ihre Freikarte am Freitag bis 15 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Austria-Geschäftsstelle sowie am Sonntag ab 13.30 Uhr an der Kassa West (Südring) abholen. Nach den „Geisterspielen“ zuletzt gegen Tabellenführer und Champions-League-Achtelfinalist Red Bull Salzburg (2:1) sowie bei der WSG Tirol (1:0) setzt Violett gegen den Bundesliga-Dritten auf den Support von den Rängen.