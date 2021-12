Duo raubte Fußgänger im Linzer Süden Geldbörse

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in Linz am Traklweg unterwegs. Dabei wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und beraubt. Die Täter stahlen dem 38-Jährigen die Geldtasche und flüchteten in unbekannte Richtung.