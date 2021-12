„Lockdown-Aus“ auch in der Schlossgalerie

Weiterhin Straßensperren Mittwoch und Samstag

Nun, nach eineinhalb Jahren Sperre, gibt’s Licht am Ende des Tunnels: Ab Samstag darf der Verkehr von Richtung Oberes Gericht kommend wieder rollen, allerdings nur einspurig. „Eine Ampelregelung für beide Richtungen hätte zu viel Rückstau in die Stadt gebracht“, erklärt WK-Obmann Michael Gitterle, der von „massiven Einbußen der lokalen Wirtschaft in diesen eineinhalb Jahren“ spricht.