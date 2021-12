Bronze für Salzburg bei chinesischer Meisterschaft

Rieser probte für den Europacup

Es siegte der Steirer Stefan Eichberger, Lukas Broschek (+ 0,39) vom SK Maria Alm holte für Salzburg Bronze. Ex-Junioren-Weltmeister Stefan Rieser (+ 0,49) wurde Fünfter. „Das hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich bei chinesischen Meisterschaften starte, aber als Training hat das gut gepasst“, meinte der Dorfgasteiner vor den Europacup-Abfahrten in Santa Caterina (It). Bester Abfahrer aus dem Reich der Mitte war Yangming Zhang: Rang 41 mit 4,90 Sekunden Rückstand. Besser aus chinesischer Sicht lief es im Damenrennen, das Nicole Eibl (OÖ) gewann. Yueming Ni (10./+0,93) schaffte es in die Top Ten, sie lag nur 14 Hundertstel hinter der besten Salzburgerin, Sophie Fischer (7.) aus Dorfgastein.