Ohne Lockdown: Heuer „normale“ Weihnachten?

Der frisch angelobte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nun verkündet, dass der Lockdown für geimpfte bereits am Montag enden soll. Die Gastronomie und Hotellerie werden sich noch etwa eine Woche länger gedulden müssen. Jedoch wird mit dem Fallen der Ausgangsbeschränkungen auch der Handel am 12. Dezember geöffnet werden, was genug Zeit für Weihnachtsbesorgungen schafft. Denken Sie, dass ohne Ausgangsbeschränkungen und dem geöffneten Handel dieses Jahr ein „normales“ Weihnachtsfest möglich ist? Haben Sie schon Pläne für die Feiertage? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!