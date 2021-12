Ibertsberger: Ried „eine große Herausforderung“

Nach dem Abgang auf Raten von Andreas Heraf standen die Verantwortlichen der Sportvereinigung vor der Herausforderung, den vakant gewordenen Cheftrainer-Posten früh in der Saison neu zu besetzen. Co-Trainer Christian Heinle sprang als Interimstrainer zufriedenstellend in die Bresche, rückt aber auch aufgrund der ihm fehlenden UEFA-Pro-Lizenz nun wieder in die zweite Reihe - eine Konstellation, die in der Vergangenheit nicht immer gut ging.