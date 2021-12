Identitätsbetrug? HSV-Star Bakery Jatta angeklagt!

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, werden Jatta/Daffeh „Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung“ vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der HSV-Spieler bei seiner Einreise nach Deutschland einen falschen Namen sowie ein falsches Geburtsdatum angegeben habe. Letzteres deswegen, weil er als damit 17- statt 19-Jähriger in die Kategorie „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“ fiel.