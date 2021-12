Verhetzungs-Anzeigen stiegen in OÖ um 537 Prozent

Einige Eckdaten im Schnelldurchlauf: Die Zahl aller Straftaten in Oberösterreich sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 3365 Anzeigen oder 11,6 Prozent auf 25.698 Straftaten. Bei den Bezirken gibt’s nur zwei mit einem Zuwachs an Gaunereien, nämlich Steyr-Land (plus 21,2 Prozent) und Freistadt (plus 20,4 Prozent). In Rohrbach sank die Zahl der Straftaten prozentuell am stärksten mit minus 26,8 Prozent auf 416 Übertretungen.