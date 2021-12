Wegen gesperrter OP-Säle: Appell an Wintersportler

Die meisten Unfälle selbstverschuldet

Arora appelliert an Wintersportler, keine Risiken auf und abseits der Piste einzugehen. Bewegung sei gut, aber aus den Unfallstatistiken wisse man, dass die meisten Skiunfälle selbstverschuldet sind und in Zusammenhang mit erhöhter Risikobereitschaft stünden. „Die meisten schweren Unfälle passieren im Gelände“, ruft der Unfallchirurg in Erinnerung, „es wäre gut, wenn diese Sportler ihre Risikofreude im Sinne der Solidarität hintanstellen würden.“ Menschen mit einer Prothese rät Arora derzeit generell vom Skifahren ab. Bei einem Unfall sei eine Operation und ein Aufenthalt in der Intensivstation vorprogrammiert.