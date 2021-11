Tiroler Intensivstationen haben Grenze erreicht

Am Montag wurde die Stufe sieben von sieben auf der internen Skala erreicht, am Dienstag sei auch diese ausgefüllt worden, berichtete Schwamberger im Gespräch mit der Presseagentur APA. In Innsbruck befanden sich mit Stand Dienstagfrüh 38 Covid-Patienten auf der Intensivstation, so viele wie noch nie. In Hall waren es sechs Intensivpatienten. Die Klinik und das Krankenhaus Hall gehen nun endgültig in den Krisenmodus.