Tausende Bäume als Bollwerke gegen Klimawandel

So sorgen etwa in St. Pölten rund 12.600 Bäume in Straßenzügen und Parks sowie auf Spielplätzen für Schatten, insgesamt bilden mehr als 35.000 Bäume auf dem Gebiet der Landeshauptstadt einen Öko-Schutzschild gegen den Klimawandel. Und dieser soll jetzt weiter verstärkt werden. „Damit sich auch nachfolgende Generationen in St. Pölten wohlfühlen, pflanzen wir gewissermaßen gleich einen ganzen Wald“, gibt Bürgermeister Matthias Stadler die „grüne Linie“ vor. Im Rahmen einer wahren Aufforstungsoffensive sollen 12.000 Bäume gesetzt werden. Um den Setzlingen einen guten Start ins klimaverbessernde Leben zu ermöglichen, sind mit den Diplomingenieuren Dominik Bancalari und Karl-Heinz Piglmann die Forstexperten der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten in das Projekt eingebunden. Hölzer wie Stieleiche, Walnuss und Winterlinde sollen in der Landesmetropole den neuen Baumbestand im Bereich des einstigen Truppenübungsplatzes zwischen Völtendorf und Hart, bei der Stadtsportanlage sowie im neuen Park anstelle des Sturm-19-Fußballplatzes bilden.