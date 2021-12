D: Impfpflicht im Pflegebereich ab 16. März

Aufrufe zu erhöhter Vorsicht vor Weihnachten

Angesichts der dramatischen Corona-Lage rückt in Deutschland auch wieder die erhöhte Vorsicht für die Weihnachtsfeiertage in den Blick. Der voraussichtliche Kanzler Olaf Scholz (SPD) appellierte am Sonntag erneut an ungeimpfte Menschen: „Gebt euch jetzt einen Ruck, macht das.“ Der designierte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) empfahl in der „Bild am Sonntag“, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen.