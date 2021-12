Das politische Süppchen wird oft verkocht

„Abänderungen sind schwammig“

Die FP hat in ihren Aufzeichnungen nicht zwischen „angenommen“ und „abgeändert angenommen“ unterschieden, weswegen sie in der Grafik nicht berücksichtigt werden konnte, doch FP-Chef Markus Abwerzger sagt: „Die Abänderungen sind meist so schwammig, dass von der Intention des Antrages nur wenig überbleibt. Wir behalten uns regelmäßig vor, Anträge mit widersinnigen Abänderungen zurückzuziehen, denn Abänderungen gegen den Willen der Antragsteller sind undemokratisch.“