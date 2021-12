Autorin Christine Haidegger 79-jährig verstorben

Die Autorin Christine Haidegger ist tot. Sie starb Sonntagfrüh im Alter von 79 Jahren, wie die IG Autorinnen Autoren mitteilte. Die am 27. Februar 1942 in Dortmund geborene Haidegger lebte seit Mitte der 1950er-Jahre in Salzburg und hat sich dort intensiv für die Literaturszene eingesetzt. Unter anderem hat sie die Salzburger Autorengruppe (SAG) gegründet und war danach auch maßgeblich am Aufbau des Literaturhauses Salzburg beteiligt.