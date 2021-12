Burgstaller trifft bei Sieg gegen Ex-Klub Schalke

Der FC St. Pauli lässt in der 2. deutschen Fußball-Liga weiter nichts anbrennen. Am Samstagabend gewann der Club aus Hamburg gegen den FC Schalke 04 mit Torhüter Martin Fraisl 2:1 und festigte die Tabellenführung. Federführend beteiligt am Erfolg war Guido Burgstaller, der gegen seinen Ex-Verein in der 20. und in der 39. Minute einnetzte und seine Saison-Ausbeute auf 14 Liga-Tore schraubte. Der Kärntner übernahm damit auch die Führung in der Torschützenliste.