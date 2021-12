Ein Baumeister & seine millionenschweren Projekte

Neue Wohnanlagen

In St. Martin, am Spitalberg und in Viktring errichtet Kollitsch aktuell Wohnanlagen, auch in Feschnig rollen im ersten Quartal 2022 die Bagger an. Wiesen und Felder sollen zehn Häusern mit 253 Wohnungen weichen. Damit vergrößert sich auch das Klagenfurter Stadtbild. Bei vielen Anrainern sorgt das Projekt, das bei den Schoklitsch-Tennisplätzen entstehen soll, jedoch für Kritik: „Die ganze Idylle des Vorortes wird damit verschwinden. Die Wohnungen sind auch teuer.“ Kollitsch: „Die Stadtplanung war in das Projekt Klagenfurt-Nord von Beginn an eingeweiht. Es gab einen Architekten-Wettbewerb. Klagenfurt muss wachsen.“