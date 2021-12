Pongauer Falkner kümmern sich um den Bussard

Er war halb verhungert, offensichtlich verletzt und wird jetzt wieder aufgepäppelt: Die Rede handelt von einem Bussard, den Passanten am Freitagnachmittag hilflos in einem Gebüsch entdeckten. Polizisten konnten den Greifvogel in einem Karton zur Falknerei auf die Burg Hohenwerfen bringen. Dort geht es ihm nun besser.