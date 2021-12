„Eingriff“ in Notaufnahme hebt Standard enorm

„Die Zentrale Notaufnahme markiert einen weiteren Meilenstein im fortlaufenden Umbau- und Renovierungsprozess im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams“, kommentiert Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler die jüngste Neuerung im Oberländer Spital, das einen mehrjährigen, kostenintensiven „Eingriff“ fast hinter sich hat. Ein besonderes Augenmerk richtete man bei der Planung der Räumlichkeiten für Akutversorgung auf kurze Wege, die von der Rettungseinfahrt bzw. dem Hubschrauberlandeplatz in die Ambulanz oder zu den Schockräumen führen. Ein Team von 30 Pflegekräften, Fachärzten, Assistenzärzten und Ärzten in Ausbildung ist in diesem vielfältigen und fordernden Aufgabengebiet im Einsatz.