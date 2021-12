Mick Wishofer ist zu hundert Prozent Rennfahrer und mit 22 Jahren hat er noch eine lange Karriere vor sich. In den vergangenen drei Jahren hat er in der ADAC GT Masters-Serie wichtige Erfahrungen gesammelt. Im krone.tv-Sporttalk spricht der Wiener über die ersten Jahre im Rennsport, Hürden einer Rennsportler-Karriere und seine persönliche Perspektive für die kommenden Jahre. „Die DTM ist schon ein Ziel, wo man hin möchte“, gibt Wishofer preis, der noch immer mit Lucas Auer in Kontakt. Wie es 2022 weitergehen soll, erfahren Sie im Video!