Lollipop-Tests sollen jetzt zur Pflicht werden

Über 1350 Unterstützer haben bereits unterzeichnet. Und es werden stündlich mehr. Mit der Online-Petition „Verpflichtende Covid-19-Schleckertests in Kindergärten“ versucht Johanna Pichler aus dem Bezirk St. Pölten ein Exempel zu statuieren. Die Allgemeinmedizinerin fordert in NÖ eine Testpflicht in den Kindergärten, um „der Coronapandemie die Stirn zu bieten. Überall gilt die 3-G-Regel, nur in Kindergärten nicht“, so Pichler. „Als Mutter würde ich meine Kinder, aber auch die Pädagoginnen dadurch besser geschützt wissen“, so die Ärztin. Damit würde NÖ eine Vorreiterrolle übernehmen.