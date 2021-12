Rohdiamant wird in Neustadt geschliffen

Und opferte für seinen Weg zum Profi zuletzt Platz eins in der U13-Weltrangliste. „Da ich jetzt bei internationalen Turnieren in der U15 sowie U17 spiele, bin ich ,nur’ Zweiter. Für meine Entwicklung ist es so aber besser“, weiß der 13-Jährige, der sich am 13. Dezember beim Austrian-Top12-Turnier in Horn mit Habesohn und Co. misst. „Es gibt dort nichts zu verlieren.“ Im Gegensatz zum freitägigen Heim-Derby der Neustädter gegen Baden. Kurios: Ein Teil der Gäste hat sich im Hause Rzihauschek - also in der für Julian umgebauten Trainingshalle in Schwechat - auf den Hit vorbereitet. „Wird ihnen auch nix bringen“, grinst Gernjak.