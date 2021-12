Wörgl: Attacke mit abgebrochenem Flaschenhals

Schnitt in die Wange

Doch damit nicht genug. Ein weiterer Österreicher (17) attackierte in der Folge einen 14-jährigen Syrer mit einem abgebrochenen Flaschenhals und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen zu - unter anderem einen tiefen Schnitt in die Wange. Auch dem 16-jährigen Iraker fügte er Schnittverletzungen zu. Die beiden verletzten Jugendlichen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein eingeliefert werden.