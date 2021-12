99ers wollen nicht mehr den Weihnachtsmann spielen

„Vielleicht liegt es ja am neuen Busfahrer“, hat Manager Vollmann den Humor nicht verloren. „Seit der hier ist, gewinnen wir auswärts nichts. Nur in Bratislava - und da haben wir einen anderen Chauffeur gehabt.“ Zufall? „Natürlich!“, lacht Vollmann. Doch das kann Busfahrer René nicht auf sich sitzen lassen, will am Freitag in Linz seine ersten Punkte einfahren. Und auch die 99ers wollen das Image des „Weihnachtsmannes“, der in der Fremde nur Geschenke verteilt, endlich ablegen. Positiv: Michael Schiechl kommt zurück in den Kader.