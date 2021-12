Trainer gefunden! Messner soll den GAK übernehmen

Der 41-jährige Kärntner passt in die Schiene der jungen aufstrebenden Coaches, die sich mit guter Arbeit einen Namen machen wollen. So wie es Julian Nagelsmann in Deutschland oder Christian Ilzer in Österreich gelungen ist. Die fehlende Erfahrung als Bundesliga-Coach ist schnell mit guten Ergebnissen wettzumachen, zumal ohnehin jeder Trainer vorrangig an den Resultaten gemessen wird.