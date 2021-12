Unternehmer erfreut - Kirche gegen Sonntagsöffnung

„Reine Kosmetik!“ So steht Werner Gruber vom Einkaufszentrum Fohnsdorf zur Öffnung des Handels am Sonntag in zwei Wochen – beschlossen, um einen Teil des im Lockdown entgangenen Umsatzes nachzuholen. Der Schaden könne man damit aber nur minimal mindern. „Besser als nichts“, sei es dennoch. Supermärkte und Drogerien bleiben am 19. 12. jedoch geschlossen. Laut dem Center-Manager eine typisch österreichische Lösung: „Mir wäre lieber, alle öffnen. Bis auf ein paar, ist es ja allen nicht so gut gegangen.“