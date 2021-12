Buch und Film beschließen das Kulturjahr Graz 2020

Film-Beiträge

Genug Material hatte auch Filmer Günter Schilhan zur Verfügung, aus mehr als 50 Interviews und gut 30 Stunden Film hat er die 25-minütige Sendung „Das Grazer Kulturjahr“ gebaut, die einen guten Einblick gewährt und am Sonntag um 16.30 Uhr in ORF2 zu sehen ist. Zusätzlich gibt es eine 45-Minuten-Variante, die am 12. 12. um 9 Uhr in ORF3 und danach unbegrenzt auf der Homepage des Kulturjahres (www.kulturjahr2020.at) gezeigt wird.