Brezina: „Wichtig, viele gute Gedanken zu finden“

Ob Thomas Brezina Weihnachten in Österreich oder England verbringt, ist schnell beantwortet. „Weihnachten verbringe ich immer in Österreich. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich mag einen großen Weihnachtsbaum und ich liebe es, ihn zu schmücken“, verriet der Erfolgsautor beim Fotoshooting für den „Dancer Against Cancer“-Kalender mit Starfotograf Manfred Baumann.