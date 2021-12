Nach der Lockdown-Halbzeit bleibt die Unsicherheit

Kritik aus der Gastronomie

Auch in der Gastronomie herrscht trübe Stimmung. „Wann wir wieder öffnen dürfen, steht leider noch in den Sternen. Deshalb spreche ich auch von keiner Lockdown-Halbzeit, sehne aber ein Ende herbei!“, klagt ein Barbetreiber aus Villach: „Hinzukommt, dass wir Wirte mindestens zwei Wochen Vorlaufzeit brauchen, in Österreich Verordnungen aber binnen 48 Stunden wie aus dem Nichts kommen!“ Sollte der Lockdown wie im Vorjahr immer wieder verlängert werden, wäre das aber nicht nur eine kulinarische Katastrophe.