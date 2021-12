Kein Lockdown-Ende in Salzburg in Sicht

Der aktuelle Lockdown wurde im kommenden Budget noch nicht berücksichtigt, erklärte Wilfried Haslauer am Mittwoch. „Drei Wochen, vier Wochen, wir werden sehen, wie lange der Lockdown dauert, und wie er sich auf die Wirtschaft auswirken wird“, so Haslauer. Die oberösterreichischen Nachbarn haben sich schon sehr früh auf ein Ende der Maßnahme am 17. Dezember und somit fünf Tage später als die Bundes-Regelung festgelegt. Aus Salzburg gab es bisher keine Einschätzung oder gar Festlegung. Die Aussage des Landeschef deutet nun aber eher auf das Lockdown-Ende am 17.12. hin.