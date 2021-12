Virologe zweifelt an Lockdown-Aus vor Weihnachten

Vettermann: „Größeres Regierungs-Versagen ist kaum vorstellbar“

Was die bisherige Bilanz in dieser Krise anbelangt, gab es scharfe Worte von der Innenpolitik-Journalistin der Kronen Zeitung, Doris Vettermann, zur Bundesregierung: „Ein größeres Regierungs-Versagen wie in den letzten Wochen ist kaum vorstellbar.“ Dass zuerst versprochen worden sei, dass Impfpflicht und Lockdown für alle undenkbar wären und dann doch gekommen sind, habe das Vertrauen erschüttert. Würde morgen gewählt werden, würde die impfkritische MFG deswegen reüssieren können, so Vettermann.