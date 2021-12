Skandal um Katar-Sender nach homophobem Sager

In einer Erklärung reagierte ein Sprecher der beIN Media Group auf die internationale Kritik: „Als globale Mediengruppe vertreten und unterstützen wir Menschen, Anliegen und Interessen jedweder Herkunft, Sprache und Kulturerbes in 43 sehr unterschiedlichen Ländern, wie wir jeden Tag zeigen.“ Auf die Frage des Nachrichtensenders „CNN“, ob der 113-facher Nationalspieler auch in der Zukunft als Experte herangezogen wird, wollte der Sprecher nicht eingehen. Aber laut „Daily Mail“ wird Aboutrika jetzt abgesetzt.