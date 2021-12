Pflegefall Pflege: Wo Tirol jetzt ansetzen will

Pflegestipendien von bis zu 470 Euro im Monat

12,2 Millionen Euro zusätzlich will das Land ab 2022 in Pflegestipendien investieren. „Statt eines Taschengelds erhalten Personen in Ausbildung ein Stipendium von 130 oder 470 Euro im Monat“, erläutert Gesundheits-LR Annette Leja die Eckdaten. Die 470 Euro sind allerdings an die Bedingung geknüpft, dass sich Antragsteller verpflichten, je nach Ausbildungsgrad zumindest zwei oder drei Jahre in Tirol zu arbeiten. LH Platter nennt die Stipendien eine „angemessene Entschädigung“, Stellvertreterin Felipe „ein Zeichen der Wertschätzung“.