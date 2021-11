„Sollten S18 im Sinne unserer Enkel nicht bauen“

Rhomberg: Starten würde der Zug in Dornbirn, ein Skizug allenfalls morgens aus St. Margrethen oder Lindau in den Bregenzerwald führen. Eine Haltestelle wäre unter anderem im Wallenmahd, wo ja viele Betriebe angesiedelt sind. Von dort müsste ein Bahnanschluss Richtung Gütle und dann nach Bersbuch gebaut werden. Geplant wären zwei autonom fahrende Garnituren, die sich in Bersbuch trennen und nach Egg beziehungsweise Mellau weiterfahren. Das wäre günstig im Betrieb und interessant für Pendler und Touristen. Parallel zum Tunnel zwischen Bersbuch und Gütle müsste zudem ein Sicherheitsstollen errichtet werden, der als direkte Fahrradverbindung von Dornbirn in den Bregenzerwald genutzt werden könnte.