„Sexbombe“ Demi Moore mit Wow-Look bei Mode-Gala

Kaum zu glauben, aber wahr: Demi Moore ist bereits 59 Jahre alt! Davon war bei ihrem Auftritt bei den British Fashion Awards in London am Montagabend aber nur wenig zu sehen. Dort präsentierte sich die Schauspielerin nämlich nicht nur im absoluten Glitzer-Glamour-Outfit, sondern auch so faltenfrei wie eine 20-Jährige. Kein Wunder, dass britische Medien die Schauspielerin zur „Sexbombe“ des Abends gekürt hatten.