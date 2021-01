Demi Moore zeigt sich mit neuem Gesicht am Catwalk

Demi Moore ist am Mittwoch die Ehre zuteil geworden, am Laufsteg von Fendi die Fashion Week von Paris zu eröffnen. Tags darauf war aber nicht nur der glanzvolle Auftritt am Catwalk Tuschelthema Nummer eins, sondern auch ihr verändertes Aussehen. Denn die Fans der Schauspielerin mussten da schon zweimal hinschauen, um ihr Idol wiederzuerkennen.