Kulturstadtrat wünscht sich ein Industriemuseum

Gedanken über beide Projekte hat sich der Kulturstadtrat gemeinsam mit GrazMuseum-Chef Otto Hochreiter schon seit einiger Zeit gemacht. Zu beiden Ideen liegen mittlerweile schön ausgearbeitete Konzepte vor. So soll um 10 bis 15 Millionen Euro aus der ziemlich maroden, aber dank ihrer vielen Gewölbe unter Denkmalschutz stehenden Tennenmälzerei auf den Reininghausgründen ein Design- und Industriemuseum werden, das zum einen auf die reiche Industriegeschichte der Stadt und besonders dieses Viertels verweisen, zum anderen den starken Industriestandort Graz hervorheben will. Das soll in enger Kooperation mit der Industriellenvereinigung, aber auch mit der Fachhochschule und ihren Design-Lehrgängen gehen.