Gäste sitzen immer noch in britischem Pub fest

Die Besucher eines Pubs in Nordengland mussten wetterbedingt inzwischen schon die dritte Nacht in einem Pub verbringen. Wie die Wirtin des Tan Hill Inn, Nicola Townsend, am Montag erklärte, sei noch unklar, wann die Straße zu dem im Nationalpark Yorkshire Dales gelegenen Lokal vom Schnee freigeräumt werden kann. Die rund 60 Gäste waren nach dem Auftritt einer Oasis-Cover-Band am Freitagabend gestrandet.