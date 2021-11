Sturm-Trainer: „Sind in einem Ergebnis-Lockdown“

„Das hindert nur am Erfolg“

„Vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt - und hinten streuen wir immer wieder Fehler ein, die uns das Ergebnis zunichte machen“, sagte Sturm-Coach Christian Ilzer, der kleinlaut den Sager des Tages lieferte. „Wir sind leider in einem Ergebnis-Lockdown.“ Der Unlauf hört sich - ob der Stärke mancher Gegner - für Ilzer zwar „brutal an. Aber wir zeigen in der Liga nicht die Qualität, was zu holen. Die Spieler müssen lernen, auch in Drucksituationen oder in Momenten, wo sie nicht ganz frisch sind, das abzuliefern, was sie im Training immer zeigen.“ Die Köpfe hingen in der Kabine weit nach unten - „wir sind in einer sehr schmerzvollen Phase, die Spieler sind niedergeschlagen“, so Ilzer. „Aber jetzt braucht’s Positives, viel mentale Arbeit. Negativität hindert dich nur am Erfolg.“