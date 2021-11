Nägel mit Köpfen in Hartberg: Punkte und Transfers

Bestätigung bei Kröpfl

Die Russ-Truppe soll mit einem defensiven Mittelfeldmann, einem Stürmer und einem Spezialisten für Standards verstärkt werden. Nemanja Belakovic (gegen LASK nicht im Kader) dürfte am Absprung stehen - der erste Zugang scheint aber gefunden: „Es stimmt, dass wir uns um Mario Kröpfl bemühen“, sagt Korherr, „er ist ein Mann, der Standards und Flanken so bringt, wie wir sie dringend brauchen.“ Kröpfl möchte (nach seiner Zeit beim WAC) nochmals in die Bundesliga - der Kontakt zu Lafnitz-Boss Loidl läuft.