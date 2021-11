Verkehrstote: Im Bezirk Landeck steht die Null!

Was haben die Bezirke Landeck, Gmünd und Eisenstadt-Umgebung gemeinsam? Sie sind die einzigen Bezirke in Österreich, in denen sich laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) heuer bisher kein tödlicher Verkehrsunfall ereignet hat. 2020 waren im Bezirk Landeck noch zwei Menschen im Straßenverkehr gestorben.