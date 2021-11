Erstimpfungen laufen weiterhin schleppend

In Salzburg sind zurzeit 15.508 Menschen mit Covid infiziert. Von ihnen liegen 254 im Krankenhaus, 47 müssen sogar intensivmedizinisch betreut werden. Der Großteil der Patienten auf der Intensivstation ist nicht geimpft. Doch auch die gesundheitlichen Risiken in Kombination mit Lockdown Nummer vier und einer angekündigten Impfpflicht sind für viele immer noch keine ausreichende Impf-Motivation. Die Anzahl der Covid-Stiche ist seit Mitte November zwar gestiegen – die Zahl der Erst-Dosen lässt aber trotzdem zu wünschen übrig. Seit 15. November – dem Tag, an dem bundesweit der Lockdown für Ungeimpfte in Kraft trat – haben sich laut dem Gesundheitsministerium 80.919 Salzburger eine Dosis Vakzin abgeholt (Stand Freitag). Davon waren jedoch nur 13 Prozent zum ersten Mal bei einem Impftermin – beim Rest klebte schon vorher mindestens ein Pickerl im Impfpass. Den mit Abstand größten Anteil machen dabei die Auffrischungsdosen aus