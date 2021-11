Dortmund jubelt - Blitz-Comeback von Haaland

Leipzig will nach dem jüngsten 0:2 bei Hoffenheim am Sonntag im Heimspiel gegen Leverkusen wieder in die Erfolgsspur finden und den Anschluss an die internationalen Startplätze nicht verlieren. Trainer Jesse Marsch und Tormann Peter Gulacsi fehlen wie schon am Mittwoch beim 5:0 in Brügge wegen einer Corona-Infektion. Im einzigen Geisterspiel der 13. Runde soll die Europacuppartie, mit der man die Chancen auf ein internationales Überwintern wahrte, einen wichtigen Impuls bedeuten. „Die Schwankungen beschäftigen uns im Trainerteam auch. Wir hoffen, dass Brügge die Initialzündung in vielerlei Hinsicht war. Vor allem in Sachen Mentalität und der Art und Weise, wie man spielt“, gab Marsch-Vertreter Achim Beierlorzer an.