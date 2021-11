Ab 17 Uhr LIVE: Altach gegen WSG Tirol im Ticker

Neun Tore hat Altach insgesamt in 14 Runden erst geschossen. So endete auch das erste Saisonduell mit der WSG mit einem 0:0. In der Torstatistik bedeutet dies abgeschlagen ebenfalls den letzten Platz. Damir Canadi will aber Ruhe ausstrahlen. „Natürlich ist Druck da, doch das ist der Verein gewohnt. Wir haben gezeigt, dass wir auch in solchen Situationen performen können“, betonte der SCR-Trainer. Mit Sandi Krizman stehe in Abwesenheit des gesperrten Duos eine echte Alternative bereit. „Er kann die beiden Ausfälle kompensieren.“