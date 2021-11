Tote Stare: Strafverfahren gegen 21 Winzer

Eine große Liebe zur Tierwelt hat eine junge Seewinklerin entwickelt. Jeder tote Vogel reißt ein Loch in ihr gutes Herz. Deshalb durchforstet sie regelmäßig die Weinreben nach Staren, die sich in den Netzen, mit denen die Winzer ihre harte Arbeit schützen, verfangen haben könnten. In 21 Fällen erstattete die 36-Jährige daher Anzeige wegen Tierquälerei. Bei der Exekutive gab sie die (ihrer Meinung nach) exakten Fundorte an. Doch bei der „Tatort-Recherche“ im Internet dürfte einiges schiefgelaufen sein, wie am Freitag bei einem Prozess gegen einen Weinbauern herauskam. „Das ist überhaupt nicht mein Grundstück“, erklärte der Angeklagte kopfschüttelnd, nachdem er die Fotos der Zeugin und Anzeigerin betrachtet hatte.