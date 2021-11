Slomo: Wiener Rapper bricht Lanze für Uber-Fahrer

Heimatverbunden

Wie auch bei anderen heimischen Musikern wie etwa Yung Hurn, Svaba Ortak oder Money Boy ist auch Slomo der Heimatbezirk besonders wichtig. Er ist mit Leib und Seele Donaustädter. „Der 22. ist für mich alles. Es klingt komisch, aber ich wäre ohne ihn nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich wurde mitten im Krieg in Kroatien geboren und meine Mutter kam mit mir nach Österreich und zwar genau in den Bezirk, wo kaum Ausländer waren. Ich musste innerhalb kürzester Zeit perfekt Deutsch lernen und mich an die Regeln halten. Ich hatte gar keine Möglichkeit, in eine jugoslawische Bubble zu kommen. Der 22. hat mich integriert und ich bin überzeugt davon, dass ich ansonsten nicht Songwriter für so erfolgreiche Sachen geworden wäre.“ Und in den 22. muss man auch öfters mit dem Uber fahren. Neben Slomos Song bietet sich dazu auch das Uber-Buch „Ein Leben voller Abzweigungen“ (Leykam Verlag) an.