Müllwagen entlud seine brennende Ladung auf Straße

Am Donenrstag um 13.30 Uhr bemerkte der Fahrer eines Müllsammelwagens, dass es im Laderaum zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Zuvor hatte der Fahrer an etlichen Sammelstationen Altmetall-Verpackungsmaterial in den Lkw geladen. Um einen drohenden Lkw-Brand zu verhindern, entschloss sich der Mann kurzerhand dazu, die Ladung auf die Straße zu kippen.