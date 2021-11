Waldbrände sorgen für Erhitzung der Atmosphäre

Erwärmung stärker als bei Vulkanausbruch 1991

In der unteren Stratosphäre hielt dieser Temperaturanstieg auch über mehrere Monate an und erreichte bei den nordamerikanischen Waldbränden ein durchschnittliches Plus von ein Grad Celsius, in Australien waren es sogar 3,5 Grad Celsius. Diese Erwärmung durch die Feuer in Australien sei sogar stärker gewesen als der Temperaturanstieg in der Stratosphäre infolge von vulkanischer Aktivität seit dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991.