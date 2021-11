Ulrich Lenz wird neuer Chef der Grazer Oper

Langjährige Zusammenarbeit mit Barrie Kosky

Lenz studierte Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte in München, Berlin und Mailand. Er begann seine Theaterlaufbahn in der Spielzeit 1997/98 als Dramaturgieassistent an der Staatsoper in Stuttgart. In den darauffolgenden Jahren war er als Operndramaturg an den Theatern in Linz und Mannheim tätig. 2006 wurde er Chefdramaturg an der Staatsoper Hannover, wo er bis 2011 wirkte. Seit der Spielzeit 2012/13 ist er Chefdramaturg an der Komischen Oper Berlin im Team von Barrie Kosky, mit dem ihn eine langjährige Zusammenarbeit verbindet und mit dem er zuletzt etwas in Bayreuth „Die Meistersinger von Nürnberg“ konzipierte.